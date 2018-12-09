نيسان تمنع غصن من دخول شقة في البرازيل خشية إتلاف أدلة

قالت شركة نيسان إنها تسعى لمنع رئيسها السابق كارلوس غصن من دخول شقة في ريو دي جانيرو معللة ذلك بأنها تخشى أن يقوم بإزالة أو إتلاف أدلة بعد أن اعتقل وأقيل من منصبه بسبب مخالفات مالية.

وغصن، المولود في البرازيل، معتقل في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تآمره مع المدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من العام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

ومددت السلطات في طوكيو اعتقالهما حتى الاثنين وهي المدة القصوى للاحتجاز بالاشتباه في هذه التهمة.

وكانت محكمة في البرازيل قد منحت إذنا لغصن بدخول شقة تملكها نيسان في حي كوباكابانا بالمدينة لكن الشركة قالت في بيان يوم الأحد إنها قدمت طعنا على القرار أمام محكمة أعلى درجة.

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وقال متحدث باسم الشركة "تتعاون نيسان مع السلطات للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها رئيسها السابق وتسعى لمنع أي تدمير لأي أدلة محتملة من خلال السماح بدخول ذلك المسكن".

وقال مصدر مقرب من مكتب الادعاء في طوكيو لرويترز إن توجيه الاتهامات لغصن وكيلي ونيسان ذاتها قد يتم غدا الاثنين في أقرب تقدير.

وقال المتحدث باسم الشركة "اكتشفت نيسان مخالفة خطيرة فيما يتعلق بتقارير ما يتلقاه السيد غصن. الشركة تزود مكتب الادعاء العام الياباني بالمعلومات وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه. وسنستمر في هذا التعاون".