وزير دولة قطر يمثل الدوحة في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض

أرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي لحضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد اليوم الأحد في الرياض.

وكتب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية القطرية أحمد الرميحي على تويتر "وصول سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض لترأس وفد دولة قطر لقمة التعاون، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني".

البحرين

وانتقد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد على تويتر أمير قطر تميم بن حمد لعدم حضوره قمة الرياض قائلا: " في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة."

القمة تنعقد في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يوم الثلاثاء الماضي رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تتضمن دعوته لحضور القمة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

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