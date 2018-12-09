قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن بلاده لا تسلم مواطنيها وذلك ردا على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن بلاده لا تسلم مواطنيها
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وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن بلاده لا تسلم مواطنيها
وقال الجبير في مؤتمر صحفي في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي "نحن لا نسلم مواطنينا".
وكان المدعي العام في اسطنبول أصدر مذكرتين للقبض على مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل خاشقجي.
والقحطاني هو أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقا وكان عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة السعودية.
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