وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن بلاده لا تسلم مواطنيها

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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد إن بلاده لا تسلم مواطنيها وذلك ردا على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي "نحن لا نسلم مواطنينا".