شاهد: آلاف بسترات سانتا كلوز الحمراء يشاركون في سباق خيري في مدريد

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ملأ آلاف المتسابقين بزي سانتا كلوز أحد شوارع العاصمة الاسبانية مدريد، لقطع مسافة خمسة كيلومترات في إطار مسابقة هدفها العمل الخيري، وذلك مواكبة للأجواء الاحتفالية لآخر السنة.

وارتدى المشاركون في السباق زي بابا نويل الأحمر التقليدي، وركضوا إلى ميدان روبن داريو في باسيو دي كاستيلانا، ثم عادوا في سباق حيث كان المنظمون يهدفون إلى جمع أكبر عدد من العدائين الذين يرتدون ملابس بابا نويل.