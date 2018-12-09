ملأ آلاف المتسابقين بزي سانتا كلوز أحد شوارع العاصمة الاسبانية مدريد، لقطع مسافة خمسة كيلومترات في إطار مسابقة هدفها العمل الخيري، وذلك مواكبة للأجواء الاحتفالية لآخر السنة.
شاهد: آلاف بسترات سانتا كلوز الحمراء يشاركون في سباق خيري في مدريد
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شاهد: آلاف بسترات سانتا كلوز الحمراء يشاركون في سباق خيري في مدريد
وارتدى المشاركون في السباق زي بابا نويل الأحمر التقليدي، وركضوا إلى ميدان روبن داريو في باسيو دي كاستيلانا، ثم عادوا في سباق حيث كان المنظمون يهدفون إلى جمع أكبر عدد من العدائين الذين يرتدون ملابس بابا نويل.
وشارك في السباق أكثر من 7 آلاف متسابق، وسوف يخصص جزء من عائدات السباق إلى جمعية "انتيوس" التي تدعم الأطفال المصابين بالسرطان.
ونشر المشاركون البهجة وفرحة الميلاد وهم يتسابقون لتثبيت لحاهم البيضاء. وشارك أطفال في السباق الخيري وارتدوا خلاله ملابس خضراء
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