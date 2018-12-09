قد لا تحتاج إلى دفع الثمن مقدماً، بل أصبح مجرد التعهد بشراء عقار كافياً للحصول على الجنسية التركية.
تركيا تعرض الحصول على جنسيتها مقابل التعهد بشراء عقار بالبلاد
تركيا تعرض الحصول على جنسيتها مقابل التعهد بشراء عقار بالبلاد
ووفقاً للمرسوم الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يحتاج أي مستثمر أجنبي لتوقيع تعهد رسمي بشراء عقار لا يقل سعره عن 250 ألف دولار أمريكي يمكن دفعها خلال ثلاث سنوات حتى يحصل على الجنسية التركية بشكل فوري.
ويأتي المرسوم بعد قرار سابق بتخفيض الحد الأدنى لأسعار العقارات التي تمنح ملاكها الأجانب حق الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
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كذلك خفضت السلطات الحد الأدنى للاستثمار المالي المباشر من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار كشرط للحصول على الجنسية التركية.
واستغلت إحدى شركات العقارات التركية المرسوم الجديد في الترويج لمنشآتها بإعلان باللغة الإنجليزية يقول "هذا المنزل يرافقه جواز سفر تركي".
وتسبب الإعلان في موجة من غضب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك الذين وصفوه بمحاولة لبيع تركيا لكل من يرغب ويملك المال الكافي.