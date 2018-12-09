قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وأدلى تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج بالتصريحات خلال مؤتمر في أبوظبي، حيث قال إن بلاده ملتزمة ببذل جهودها الرامية إلى مكافحة التأثير الإيراني وتأثير المجموعات الإسلاموية المسلحة في اليمن.

وتتعرض الإدارة الامريكية إلى ضغوطات داخلية، مردها النزاع الدائر منذ أربع سنوات في اليمن والذي أدى إلى دفع البلاد نحو شفا المجاعة، منذ مقتل الصحافي السعودي لدى واشنطن بوست جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر.

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وكان الكونغرس الأمريكي صوت الشهر الماضي على تقديم قرار، يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي من مبيعات أسلحة وتقاسم معلومات استخباراتية مع التحالف الذي تقوده السعودية التي تدخلت عسكريا في اليمن سة 2015، ضد الحوثيين حلفاء إيران، بهدف إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.