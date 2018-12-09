فولكسفاغن تنفي أن رئيسها كان على علم مسبق بغش في اختبار الانبعاثات

نفت شركة فولسفاغن مزاعم بأن رئيسها هانز ديتر بوتش كان على علم بغش في اختبار الانبعاثات قبل ثلاثة أشهر تقريبا من إعلان السلطات الأمريكية هذا الأمر في سبتمبر أيلول 2015. ونقلت صحيفة بيلد أم زونتاغ الأسبوعية عن وثائق داخلية بحوزة محققين أن بوتش الذي كان يتولى في ذلك الحين منصب المدير المالي لفولكسفاغن كان على علم بمخالفات الشركة للقواعد في أواخر يونيو/ حزيران 2015.

وبحسب التقرير، فإن العرض الذي كان بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2015 أقر بمخالفات لقواعد الانبعاثات الأمريكية واحتمال عدم وفاء الشركة بتعهداتها الإشرافية.

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وذكرت الصحيفة أنه وفقا لشهادة محام بارز في فولكسفاغن، أشير إليه باسم "الشاهد بي"، فإن بوتش تلقى العرض في 29 يونيو/ حزيران 2015. كما أنه جرى إبلاغه بأن الغش في اختبار الانبعاثات يشمل 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة وبأن قيمة المخاطر المالية بالشركة تصل إلى 35 مليار يورو (39.8 مليار دولار). وذكرت فولكسفاغن في بيان الأحد أنها كانت على علم بالمزاعم منذ بعض الوقت.

وأضافت "العرض الذي قدمه الشاهد (بي) مرفوض بشكل قاطع وغير دقيق".