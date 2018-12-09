شاهد: تنظيف شوارع باريس بعد تجدد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء

في اليوم الموالي لاحتجاجات السترات الصفراء في باريس، جرى تنظيف الشوارع بعد صدامات جرت بين عناصر الشرطة ومحتجين بينهم من نهب المحلات التجارية ومنهم من حرق السيارات والمطاعم، في رابع نهاية أسبوع من الاضطرابات التي هزت سلطة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.
وكانت الشرطة استعملت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين، لكن مستوى العنف كان أقل حدة من الأسبوع الماضي، عندما شهدت العاصمة أسوأ مظاهرات منذ الانتفاضة الطلابية سنة 1968.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه فإن عدد المتظاهرين بلغ يوم أمس 10 آلاف متظاهر في باريس قبيل المساء، وحوالي 125 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا. وكانت الاحتجاجات اندلعت تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب على الوقود وغلاء المعيشة.
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قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عدد من الإجراءات المهمة في الأيام المقبلة بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال المتحدث بنجامين جريفو لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية "رئيس الجمهورية سيقوم بالطبع بإعلانات مهمة". ولم يدل بتفاصيل بشأن التوقيت بالتحديد أو ما قد يعلنه ماكرون.
وقال حلفاء بارزون لماكرون يوم الجمعة إن الرئيس سيوجه خطابا إلى الأمة هذا الأسبوع. وألغى ماكرون بالفعل زيادة كانت مزمعة في الضريبة على الوقود لكن الخطوة أخفقت في إنهاء احتجاجات السترات الصفراء التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.