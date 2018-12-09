شاهد: تنظيف شوارع باريس بعد تجدد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء

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في اليوم الموالي لاحتجاجات السترات الصفراء في باريس، جرى تنظيف الشوارع بعد صدامات جرت بين عناصر الشرطة ومحتجين بينهم من نهب المحلات التجارية ومنهم من حرق السيارات والمطاعم، في رابع نهاية أسبوع من الاضطرابات التي هزت سلطة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون. وكانت الشرطة استعملت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين، لكن مستوى العنف كان أقل حدة من الأسبوع الماضي، عندما شهدت العاصمة أسوأ مظاهرات منذ الانتفاضة الطلابية سنة 1968.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه فإن عدد المتظاهرين بلغ يوم أمس 10 آلاف متظاهر في باريس قبيل المساء، وحوالي 125 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا. وكانت الاحتجاجات اندلعت تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب على الوقود وغلاء المعيشة.