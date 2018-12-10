فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا

أدت عاصفة شتوية قوية ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها يوم الأحد.

وما زال تحذير العاصفة الشتوية ساريا في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى خمسة سنتيمترات من الثلج والبَرَد يوم الاثنين بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمترا من الثلج خلال مطلع الأسبوع.

وقالت السلطات إن عددا كبيرا من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد يوم الأحد.