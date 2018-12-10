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فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا

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فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا

فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا
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NBC
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أدت عاصفة شتوية قوية ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها يوم الأحد.

وما زال تحذير العاصفة الشتوية ساريا في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى خمسة سنتيمترات من الثلج والبَرَد يوم الاثنين بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمترا من الثلج خلال مطلع الأسبوع.

وقالت السلطات إن عددا كبيرا من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد يوم الأحد.

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وذكر تلفزيون (دبليو.آر.إيه.إل) أن قائد سيارة لقي حتفه عندما سقطت شجرة على سيارته على مشارف تشارلوت.

وقال موقع (باور أوتيدج يو.إس) إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 310 آلاف عميل في نورث وساوث كارولاينا وتنيسي وفرجينيا مساء الأحد.

وأدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة في مطار تشارلوت/دوجلاس الدولي سادس أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ومطارات أخرى في أنحاء المنطقة حسبما ذكر موقع فلايت أوير لتعقب الرحلات الجوية.