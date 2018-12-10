أدت عاصفة شتوية قوية ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع إلى مقتل شخص وتركت 310 آلاف شخص دون كهرباء كما أجبرت شركات طيران على إلغاء رحلاتها يوم الأحد.
فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا
فيديو: مقتل شخص و 310 آلاف بدون كهرباء بسبب عاصفة ثلجية جنوب شرق أمريكا
وما زال تحذير العاصفة الشتوية ساريا في أجزاء كثيرة من نورث كارولاينا وفرجينيا ووست فرجينيا حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى خمسة سنتيمترات من الثلج والبَرَد يوم الاثنين بعدما سقط ما ارتفاعه أكثر من ثلاثين سنتيمترا من الثلج خلال مطلع الأسبوع.
وقالت السلطات إن عددا كبيرا من الحوادث وقع في أنحاء المنطقة جراء سقوط الثلج والبرد يوم الأحد.
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وذكر تلفزيون (دبليو.آر.إيه.إل) أن قائد سيارة لقي حتفه عندما سقطت شجرة على سيارته على مشارف تشارلوت.
وقال موقع (باور أوتيدج يو.إس) إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 310 آلاف عميل في نورث وساوث كارولاينا وتنيسي وفرجينيا مساء الأحد.
وأدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة في مطار تشارلوت/دوجلاس الدولي سادس أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ومطارات أخرى في أنحاء المنطقة حسبما ذكر موقع فلايت أوير لتعقب الرحلات الجوية.