شاهد: أمريكيون يقتحمون اجتماعاً بمؤتمر المناخ اعتراضاً على سياسات ترامب

اقتحم حوالي 100 أمريكي منهم طلبة ومواطنون من ذوي الأصول الهندية اجتماعاً أمريكياً حكومياً يعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحادثات حول المناخ في مدينة كاتوفيتسه البولندية.

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وأعقب الطلاب صياحهم بالهتاف "عار عليكم" بعدما قالت المتظاهرة أنيشا كان للحضور إن صناعة الوقود الحفري تمكنت من الإلقاء بظلالها على محادثات المناخ والتأثير عليها.

وفور انتهاء المظاهرة، قال بريستون غريفيث، مستشار إدارة ترامب إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن استخراج الوقود الحفري، محذراً من "المبالغة" في التحذير من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتظاهر طلاب أمريكيون باجتماع مشابه نظمته الحكومة الأمريكية خلال محادثات بيئية بمدينة بون الألمانية العام الماضي.