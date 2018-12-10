سحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التصويت البرلماني على خطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي، عقب تحذيرات متكررة من نواب بأن نطاق الخسارة المتوقع فيه قد يطيح بحكومتها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
تيريزا ماي تلغي تصويت البرلمان البريطاني حول البريكست
تيريزا ماي تلغي تصويت البرلمان البريطاني حول البريكست
ويعكس الإلغاء مدى التوجس والتخبط الذي يحيط بفريق ماي، إذا سبق أن أكد مكتبها يوم الخميس أن تصويت البرلمان على سيجري في موعده المقرر رغم تقرير نشرته صحيفة التايمز عن سعي وزراء لتأجيل التصويت.
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وكان وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت قد حذر من "مخاطر" رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال صوت برفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالخروج من التكتل.
وأجرت ماي مؤتمراً عبر الهاتف مع كبار الوزراء يوم الاثنين، لمناقشة قرار بشأن الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالخروج من التكتل مع الاحتفاظ بصلات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما لم يصدر بعد تصريح رسمي عن التصويت قال مصدران لرئيسة تحرير الشؤون السياسية بهيئة الإذاعة البريطانية إن التصويت تم سحبه. وقال مراسل لصحيفة فايناشيال تايمز إن مسؤولاً مقرباً من مجلس الوزراء أكد أيضاً سحب التصويت.
وجاءت أنباء احتمالات إلغاء التصويت بعد ساعات من إصدار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما يوم الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل المقرر في يوم 29 آذار (مارس).