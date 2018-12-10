أميركيون مسنّون "يهرولون" إلى الماريجوانا !

أصبحت الزيوت والصبغات والمراهم والأعشاب - شائعة بشكل متزايد في منازل كبار السن. وبينما يحذر الأطباء من أن شعبية الاستخدامات ربما تفوقت على الأدلة العلمية، تأخذ منتجات الماريجوانا الطبية لتخفيف الألم.

الكثير من المسنين في لاغونا وودز باتو يقبلون بشدة على استخدام القنب الطبي للأمراض التي تتراوح بين التهاب المفاصل والألم العصبي لمرض السكري وإصابات الظهر والأرق، شجع على ذلك قيام المستوصف المحلي بتخصيص حافلة مجانية لجلب السكان إلى موقع سانتا آنا حيث المخزون من هذه المادة. يقدم مع مأدبة غداء جنباً إلى جنب، إضافة إلى خصم خاص لركاب الحافلة يحصل عليه كبار السن.

ويتوقع الأطباء الذين يعالجون المسنين أن يزيد تعاطي القِنَّب مع تزايد عدد الولايات التي تشرع الماريجوانا الطبية.

تشريع للاستخدامات الطبية

بعد الانتخابات النصفية، عندما وافق الناخبون في يوتا وميسوري على الاستخدام الطبي قامت 33 منطقة ومقاطعة في كولومبيا بإضفاء الشرعية على الماريجوانا الطبية، إلى جانب عشر أخرى قامت أيضاً بتشريع الاستخدام الترفيهي.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تحظر تعاطي القنب، المصنف على أنه عقار من الجدول الأول إلى جانب الهيروين (أي أنه لا يوجد لديه قيمة علاجية)، فإن الدعم العام قد تأرجح بشدة لصالح التصديق، حسب استطلاعات الرأي.

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وكانت ولاية كاليفورنيا، أعلنت مطلع العام عن تقنين بيع الماريجوانا بشكل قانوني وسمحت لمن هم فوق عمر 21 سنة بشراء "الحشيش" بشكل قانوني، وبكميات لا تتخطى 28 غراماً للشخص الواحد. وأصبحت أكبر ولاية تسمح ببيع الماريجوانا في الولايات المتحدة.

يقول الطبيب بريسكو "نحن نبحث دائماً عن دواء أفضل يمكنه علاج الألم ومجموعة من الأعراض الأخرى دون آثار جانبية مرهقة، ويعد القنب واعداً كعلاج لعدد من الحالات".

تؤكد السيدة هورن أن "كل من أعرفهم تقريباً يستخدمونه بشكل أو بآخر" - بما في ذلك زوجها هال البالغ من العمر 68 عاماً، وهو سمسار تأمين متقاعد، يقول إنه يساعده على النوم- مضيفة أن "الناس في الثمانينات والتسعينات من العمر، وحتى ضباط القوات الجوية المتقاعدين، يجدون هذا النوع من الراحة" مع الحشيش.