قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء.
محكمة العدل الأوروبية: يمكن لبريطانيا التراجع عن بريكست بشكل أحادي
محكمة العدل الأوروبية: يمكن لبريطانيا التراجع عن بريكست بشكل أحادي
وصدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت محكمة العدل الأوروبية "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسميا الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه".
وجاء الحكم متوافقا مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس آذار 2019.
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان لاتفاق الخروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه إلى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة مع قادة التكتل.
اقرأ أيضا:
ترامب قد يواجه المساءلة والسجن بسبب أموال دفعت على سبيل الرشوة
هل تؤجل ماي تصويت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
قطر تتنازل عن مركزها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لصالح أستراليا