شرطي روسي يتصدر قائمة السفاحين برصيد 78 جريمة

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أدانت محكمة في سيبيريا في شرق روسيا الإثنين 10 ديسمبر، شرطيًا سابقًا بتهمة قتل 56 امرأة ، ليرتفع مجموع الجرائم التي دين بها إلى 78 جريمة. وأعلن مكتب المدعي العام أن محكمة إركوتسك في سيبيريا قرب بحير بايكال أدانت ميخائيل بوبكوف البالغ من العمر 54 عاما، بتهمة قتل 56 شخصا بين العامين 1994 و2000.

وحكمت المحكمة على بوبكوف، الذي أعتقل في العام 2012، بالسجن مدى الحياة، ليصبح من كبار السفاحين في التاريخ الحديث للعالم.