شرطي روسي يتصدر قائمة السفاحين برصيد 78 جريمة

أدانت محكمة في سيبيريا في شرق روسيا الإثنين 10 ديسمبر، شرطيًا سابقًا بتهمة قتل 56 امرأة ، ليرتفع مجموع الجرائم التي دين بها إلى 78 جريمة.
وأعلن مكتب المدعي العام أن محكمة إركوتسك في سيبيريا قرب بحير بايكال أدانت ميخائيل بوبكوف البالغ من العمر 54 عاما، بتهمة قتل 56 شخصا بين العامين 1994 و2000.
وحكمت المحكمة على بوبكوف، الذي أعتقل في العام 2012، بالسجن مدى الحياة، ليصبح من كبار السفاحين في التاريخ الحديث للعالم.
لقراءة المزيد على يورونيوز:
هذا وتقوم الشرطة الروسية منذ سنوات بالتحقيق في جرائم القتل في منطقة إركوتسك، حيث تم اغتصاب وقتل العشرات من النساء في أماكن منعزلة ،ولمساعدة التحقيق أجريت فحوصات الحمض النووي DNA على 230000 شخص في المدينة.
وكان بوبكوف يقتل ضحاياه بعد دعوتهن إلى نزهة ليلا، أحيانا في سيارة للشرطة خارج ساعات الخدمة قرب مدينة إنغارسك، هذا وأدين أيضا باغتصاب 11 امرأة من هؤلاء الضحايا.
وقال إنه كان يختارهن من بين النساء "المنحرفات"، أما الضحية الذكر الوحيد فهو شرطي عرض عليه بوبكوف الصعود معه في السيارة ليلا وقتله في غابة.
وقال محامي بوبكوف لوكالات أنباء روسية، إن موكله سيستأنف الحكم الصادر.