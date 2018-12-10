وزير المالية الفرنسي: على ماكرون توحيد فرنسا لدرء الأضرار الاقتصادية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الاثنين إنه يتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون توحيد البلاد المنقسمة خلال خطاب للأمة يلقيه يوم الاثنين وكذلك وضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد.

ونشبت أعمال شغب في العاصمة باريس ومدن أخرى على مستوى البلاد يوم السبت في رابع عطلة نهاية أسبوع تشهد احتجاجات واضطرابات اندلعت في البداية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تحولت إلى تمرد أوسع نطاقا ضد ماكرون.