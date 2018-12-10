فيديو: الشرطة الفرنسية تعتقل عددا من طلاب المدارس بينهم فتاة تبلغ 14 عاما

وقد تم اعتقال خمسة طلاب على الأقل من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وقُيّدوا من أيديهم.

ألقت الشرطة الفرنسية الإثنين ، القبض على العديد من طلاب المدارس الثانوية الذين منعوا الوصول إلى مدرسة إدغار كوينت الثانوية في الدائرة التاسعة بالعاصمة الفرنسية باريس .

وقال نائب وزير الداخلية لوران نونيز ، الذي كان يلتقي السلطات المحلية في بوردو صباح الاثنين ، إن الشرطة مضطرة للقيام بواجبها ، ولكن بطرق مدروسة ".

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ويشهد الوسط الطلابي في فرنسا موجة من الاحتجاجات، حيث انضمت بعض المجموعات إلى تحرك "السترات الصفراء".

هذا وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بإيقاف نحو 150 شخصاً بتهمة "المشاركة في تجمعات مسلحة" في إفلين، وهي مدينة صغيرة تبعُد عشرات الكيلومترات عن العاصمة باريس إلى جهة الغرب.

وبحسب الناطق باسم الشرطة المحلية ، فإن عملية الإيقاف تمّت بعد يومين متتاليين من الاحتجاجات التي قام بها طلاب المدارس الثانوية والتي شابتها أعمال عنف وإحراق سيارات وتكسير بحسب ما نقله مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتقلت السلطات الفرنسية حوالي 1350 متظاهرا في جميع أرجاء البلاد منهم 974 قيد الاحتجاز الاحتياطي.