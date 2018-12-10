عمال السكك الحديدية في ألمانيا يبدأون إضرابا عن العمل

قال مصدران في اتحاد عمالي ألماني يوم الأحد إن اتحاد السكك الحديدية (إي.في.جي) سيبدأ إضرابا عن العمل اليوم الاثنين، سيؤثر في حركة سير قطارات محلية وإقليمية، بعد أن انهارت محادثات بشأن الأجور مع شركة دويتشه بان.

وقال مصدر مطلع على الاستعدادات للإضراب لرويترز، إن الاتحاد لا يريد أن يقتصر الإضراب على مسارات قليلة أو وسيلة واحدة للنقل، لكن بعض مناطق ستتأثر أكثر من غيرها.

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ويوم السبت قال الاتحاد، الذي يمثل أغلب العاملين في قطاع السكك الحديدية، إنه لم يعد بالإمكان تجنب الإضرابات التحذيرية، مما أثار مخاوف بشأن تعطل وسائل النقل في فترة عطلة عيد الميلاد.

ويريد اتحاد العمال زيادة في الأجور بنسبة 7.5% وله مطالب أخرى أيضا متعلقة بعدد ساعات العمل والاجازات. وقالت شركة السكك الحديدية دويتشه بان إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة 5.1% على مرحلتين، ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 500 يورو بما يعني أن العرض في الإجمالي يساوي سبعة بالمئة من الزيادة.

وأضافت الشركة أن قرار اتحاد العمال وقف المحادثات يتسبب في "تصعيد غير ضروري بالمرة"، وسيزعج المسافرين في فترة عيد الميلاد. ولم يتسن الوصول للاتحاد للتعليق.