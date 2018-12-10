لبنان: إحباط مؤامرة لمتشددين استهدفوا مواقع للجيش اللبناني

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوم الإثنين، عن إحباط مؤامرة لمتشددين مقرهم سوريا سعوا لشن هجومين هذا العام ضد أماكن عبادة ومواقع للجيش اللبناني.
وأضاف المشنوق خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني عقده، أنه تم التخطيط للهجومين من محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتم تحديد موعدهما ليتزامنا مع الانتخابات العامة اللبنانية التي جرت في مايو أيار، مضيفا أن قوات الأمن الداخلي اللبنانية رصدت الخطة وأحبطتها وأن البلاد ما زالت آمنة للمواطنين والزائرين.
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هذا وأعلنت السلطات اللبنانية انها أحبطت العديد من الهجمات في السنوات من بينها بعض الهجمات المرتبطة بالصراع الدائر في سوريا المجاورة.
وتمثل محافظة إدلب آخر معقل في سوريا ما زال خارج نطاق سيطرة الحكومة ويسيطر على كثير من مناطقها جماعات متشددة مسلحة من بينها الفرع السابق لتنظيم القاعدة في البلاد.
لكن جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران تلعب دورا عسكريا رئيسيا في سوريا بدعم الرئيس بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة التي يغلب عليها السنة والتي تسعى لإسقاطه.