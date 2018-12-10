لبنان: إحباط مؤامرة لمتشددين استهدفوا مواقع للجيش اللبناني

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يوم الإثنين، عن إحباط مؤامرة لمتشددين مقرهم سوريا سعوا لشن هجومين هذا العام ضد أماكن عبادة ومواقع للجيش اللبناني.

وأضاف المشنوق خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني عقده، أنه تم التخطيط للهجومين من محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتم تحديد موعدهما ليتزامنا مع الانتخابات العامة اللبنانية التي جرت في مايو أيار، مضيفا أن قوات الأمن الداخلي اللبنانية رصدت الخطة وأحبطتها وأن البلاد ما زالت آمنة للمواطنين والزائرين.