هل سيحلّق الطيران الإسرائيلي فوق السودان وسلطنة عمان؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين إن شركات الطيران الإسرائيلية سيكون بإمكانها التحليق فوق الأجواء السودانية في طريقها لأمريكا الجنوبية، في إطار مساع لتطبيع العلاقات مع الدول المسلمة وعزل إيران.

وبتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعت إسرائيل لتحسين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي كانت تناصبها العداء، والتي تشاركها المخاوف بشأن إيران أو تتوقع مزايا اقتصادية محتملة.

والشهر الماضي استأنف نتنياهو ورئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها نجامينا في عام 1972.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس تشاد الذي زار إسرائيل أواخر الشهر الفائت بأنه يتوقع أن يقوم قريباً بزيارة المزيد من الدول العربية بعد زيارته لسطنة عمان.

وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

وأضاف وهو يشير إلى خريطة "في الوقت الراهن يمكننا التحليق فوق مصر. يمكننا التحليق فوق تشاد وتم الاتفاق على ذلك بالفعل. وتشير كل الظواهر إلى أنه يمكننا كذلك التحليق فوق السودان".

ولم يدل المتحدثون باسم نتنياهو بمزيد من التفصيلات ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل.

كما لم يرد تعليق بعد من الخرطوم.

ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن اتصالات على مستوى منخفض مع السودان جرت في السنوات الأخيرة، لكن السلطات هناك أحجمت عن الاعتراف بها علناً.

وكانت إسرائيل تعتبر السودان حليفاً لإيران واتهمته بتسهيل تهريب السلاح للفلسطينيين في غزة. ويقول دبلوماسيون إسرائيليون الآن إنهم يعتقدون أن السودان نأى بنفسه عن طهران.

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وسعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة لكسب ودّ دول إسلامية سنّية خاصة دول الخليج التي اقتربت بدورها من إسرائيل على مدى سنوات، بسبب المخاوف المشتركة المتعلقة بتصاعد نفوذ إيران الشيعية في المنطقة.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) قام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان التي لا تعترف بدولة إسرائيل. وقال المسؤول الإسرائيلي يوم الاثنين إن السلطان قابوس وافق على تحليق رحلات شركة طيران العال الإسرائيلية فوق البلاد.