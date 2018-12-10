الخطوط الجوية الإسكندنافية تقترح تذاكر سفر مجانية للأطفال

تعود الخطوط الجوية الإسكندنافية لطرح حملتها الترويجية الخاصة بسفر الأطفال على متن رحلاتها مجانا بمناسبة السنة الجديدة 2019، حيث تقدم شرطة الطيران للعائلات التي تتطلع إلى استكشاف الدول الاسكندنافية في السويد والنرويج والدنمارك فرصة للقيام بذلك من خلال خصم كبير.

الخطوط الجوية الإسكندنافية تقدم تذكرة طيران مجانية ذهابًا وإيابًا للأطفال المسافرين إلى جميع وجهات شركة الطيران في الدول الإسكندنافية وفنلندا مع مرافقيهم البالغين في الفترة ما بين 8 يناير/ كانون الأول و 2 أبريل/نيسان 2019.

ويحتاج الركاب فقط إلى دفع تكلفة الضرائب الحكومية والرسوم المفروضة من جانب الناقل على تذكرة الطفل، وهذا يعني أن الأطفال يمكنهم السفر من الولايات المتحدة إلى المطارات الإسكندنافية بأقل من 60 دولارًا تقريبًا ذهابًا وإيابًا.