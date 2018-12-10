تعود الخطوط الجوية الإسكندنافية لطرح حملتها الترويجية الخاصة بسفر الأطفال على متن رحلاتها مجانا بمناسبة السنة الجديدة 2019، حيث تقدم شرطة الطيران للعائلات التي تتطلع إلى استكشاف الدول الاسكندنافية في السويد والنرويج والدنمارك فرصة للقيام بذلك من خلال خصم كبير.
الخطوط الجوية الإسكندنافية تقترح تذاكر سفر مجانية للأطفال
الخطوط الجوية الإسكندنافية تقترح تذاكر سفر مجانية للأطفال
الخطوط الجوية الإسكندنافية تقدم تذكرة طيران مجانية ذهابًا وإيابًا للأطفال المسافرين إلى جميع وجهات شركة الطيران في الدول الإسكندنافية وفنلندا مع مرافقيهم البالغين في الفترة ما بين 8 يناير/ كانون الأول و 2 أبريل/نيسان 2019.
ويحتاج الركاب فقط إلى دفع تكلفة الضرائب الحكومية والرسوم المفروضة من جانب الناقل على تذكرة الطفل، وهذا يعني أن الأطفال يمكنهم السفر من الولايات المتحدة إلى المطارات الإسكندنافية بأقل من 60 دولارًا تقريبًا ذهابًا وإيابًا.
عملية الحجز متاحة من جميع الأسواق الأمريكية السبع التي تغطيها الخطوط الجوية الاسكندينافية بما في ذلك بوسطن وشيكاغو ولوس أنجلس وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة.
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وتطبق هذه الصفقة على الأطفال الرضع حتى سن 23 شهرا والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 سنة. في حين أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر غير مؤهلين لهذا العرض. وتقدم الشركة أيضًا أسعارًا للشباب المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا. ويجب حجز الرحلات مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركة الطيران بداية من 10 ديسمبر/ كانون الأول.