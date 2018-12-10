انتحار سائق أجرة احتجاجا على تطبيق لمشاركة سيارات الركوب

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انتحر سائق أجرة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين بإشعال النار في نفسه احتجاجا على خدمة لمشاركة سيارات الركوب اقترحتها شركة تشغل أشهر تطبيقات الدردشة في البلاد.

وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء إن السائق البالغ من العمر 57 عاما صب سائلا قابلا للاشتعال على جسده ثم أشعل النار في ملابسه بينما كان في سيارته الأجرة قرب البرلمان.