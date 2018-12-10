مسؤول: ترامب يدعم ميزانية دفاع 750 مليار دولار

قال مسؤول أمريكي يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لطلب 750 مليار دولار من الكونجرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاجون) في حين تشهد جهات حكومية أخرى تقشفا.

ودعا ترامب، الذي يواجه عجزا في الموازنة عند أعلى مستوى في ستة أعوام، حكومته هذا العام إلى تقديم مقترحات لخفض إنفاق وكالاتها بنسبة خمسة في المئة لكنه أشار إلى إعفاء الجيش بشكل كبير.