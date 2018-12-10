راهبتان أمريكيتان تنفقان نصف مليون دولار في المقامرة والرحلات

وذكرت صحيفة "تلغرام " المحلية، أنه تبين في ما بعد أن السارقتين هما المديرة السابقة لمدرسة "سانت جيمس" الكاثوليكية في تورانس الراهبة مارغاريت كروبر، والمدرسة الراهبة، لانا تشانغ، وأظهرت السجلات المصرفية ان عملية السرقة استمرت لمدة عشر سنوات على الأقل .

سرقت راهبتان في ولاية كاليفورنية الأمريكية ، أكثر من نصف مليون دولار من المدرسة التي عملن فيها لسنوات ، وصرفن المال في الكازينوهات والعطلات .

ووفقا لأولياء الأمور، فإن الإمرأتين كانتا تخبران الجميع دائما بأن المدرسة تفتقر إلى التمويل، وبالمقابل أخبر مسؤولون من أبرشية لوس أنجلوس أولياء الأمور أن المدققين لم يتمكنوا من معرفة كيف تم صرف الأموال.

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وأضافت الصحيفة، أن كروبر تقاعدت كمديرة المدرسة في وقت سابق من هذا العام.

وأرسل مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية، المونسينيور مايكل مايرز، خطابًا إلى أولياء التلاميذ يقول فيه إن راهبات القديس جوزيف من كارونديليت، تتعاون مع الرعية والأبرشية لمعرفة مقدار المال الذي تم انفاقه.

وقال مايرز، إن الراهبة كروبر كانت قلقة للغاية قبل إجراء التدقيق المالي، وطلبت من المرؤوسين "تصحيح" البيانات المالية ، واعترفت بعد تدقيق الحسابات، بأنها والراهبة الثانية سرقتا الأموال وصرفتاها على أمور كثيرة من بينها الكازينوهات.

وذكرت صحيفة "ديلي بريز" أن "راهبات القديس يوسف ترغبان وتعتزمان تقديم تعويض كامل لمدرسة سانت جيمس".

وقد تم إبلاغ الشرطة ، لكن ممثلي الأبرشية أعلنوا أنهم لن يوجهوا اتهامات ضد المرأتين، و"سوف يعاقبونهما بأنفسهم بشدة"، ولذلك أرسلوهما إلى ديرين مختلفين.

ولم يرض هذا القرار أولياء أمور طلاب المدرسة، وسيقدمون شكوى جماعية ضد الراهبتين إلى مكتب المدعي العام لتتم محاكمتهما قضائيا.