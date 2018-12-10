شاهد: حفل توزيع جوائز نوبل

في حفل توزيع جوائز نوبل للعام 2018، ستتسلم الناشطة الزيدية نادية مراد مناصفة مع الطبيب دنيس مكويجي جائزة نوبل للسلام.

دعا حائزا جائزة نوبل للسلام لهذا العام يوم الأحد إلى إنصاف ضحايا العنف الجنسي في الصراعات حول العالم قبل يوم من تسلمهما الجائزة بفضل جهودهما في مكافحة الاغتصاب بوصفه أحد أسلحة الحرب.

ومن المقرر أن يتسلم دنيس مكويجي، الطبيب الذي يساعد ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الجائزة مناصفة مع نادية مراد، ناشطة الحقوق اليزيدية العراقية التي نجت من الاستعباد الجنسي على يد تنظيم الدولة الإسلامية، خلال احتفال بالعاصمة النرويجية أوسلو يوم الاثنين.

ويدير مكويجي مستشفى بانزي بمدينة بوكافو بشرق الكونجو والذي يستقبل سنويا آلاف النساء ممن تطلبت حالات كثير منهن إجراء عمليات جراحية بسبب تعرضهن للعنف الجنسي.

وتدعم مراد حقوق الأقلية اليزيدية في العراق واللاجئين والمرأة عموما وكانت ضحية للاستعباد الجنسي والاغتصاب من جانب مسلحي الدولة الإسلامية في مدينة الموصل العراقية في عام 2014.

وقادت مراد حملة لصالح لجنة تحقيق من الأمم المتحدة لجمع وحفظ الأدلة على جرائم الدولة الإسلامية في العراق والتي قد ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة.

وبدأت اللجنة عملها في أغسطس آب بعد عام من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.