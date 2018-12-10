شاهد: جماهير ريفر بليت الأرجنتيني تشعل مدريد احتفالاً بالفوز على بوكا جونيورز

احتفل مشجعو ريفر بليت الأرجنتيني بالفوز على الغريم اللدود بوكا جونيورز (الأرجنتين) في نهائي كأس ليبرتدوريس الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد يوم أمس الأحد.
والبطولة الأميركية الجنوبية توازي بطولة دوري الأبطال في أوروبا ولها أهمية كبرى، واتخذ القرار بإجراء النهائي في العاصمة الإسبانية بعد أعمال عنف وقعت بين جماهير الغريمين في الأرجنتين.
وكان من المفترض أن تلعب مباراة الإياب قبل أسبوعين في استاد مونومنتال معقل ريفر لكنها تأجلت لتقام يوم أمس على ملعب سنتياغو برنبيو، ملعب النادي الملكي الإسباني.
في السياق أشاد اليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، بدور رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في إنجاح مباراة إياب النهائي.
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وبعد اللجوء إلى الوقت الإضافي وتمديد المباراة، حقق ريفر بليت فوزاً بنتيجة 3-1 على بوكا جونيوز الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.
وهذه هي المرة الرابعة التي يحقق فيها ريفر بليت البطولة، ولكنها الأولى التي يفوز فيها على الغريم الأرجنتيني التقليدي بوكا جونيوز، في مواجهة سمّتها الصحافة الناطقة بالإسبانية "نهائي القرن".