شاهد: جماهير ريفر بليت الأرجنتيني تشعل مدريد احتفالاً بالفوز على بوكا جونيورز

احتفل مشجعو ريفر بليت الأرجنتيني بالفوز على الغريم اللدود بوكا جونيورز (الأرجنتين) في نهائي كأس ليبرتدوريس الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد يوم أمس الأحد.

والبطولة الأميركية الجنوبية توازي بطولة دوري الأبطال في أوروبا ولها أهمية كبرى، واتخذ القرار بإجراء النهائي في العاصمة الإسبانية بعد أعمال عنف وقعت بين جماهير الغريمين في الأرجنتين.