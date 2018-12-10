"السترات الصفراء" تصل ألمانيا بإضراب موظفي شركة السكك الحديدية

وأضافت الشركة أن حركة القطارات الإقليمية تأثرت كثيرا أيضا، إذ لا يعمل سوى عدد قليل من قطارات الركاب في مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت.

وقالت دويتشه بان على موقعها الإلكتروني: "حركة قطارات المسافات الطويلة متوقفة في الوقت الحالي". وأضافت أن قطارات الشحن أيضا تعطلت كثيرا.

ويستمر الإضراب من الساعة 0400 إلى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ويأتي بعد انهيار محادثات بشأن الأجور بين نقابة السكك الحديدية (إي.في.جي) ودويتشه بان يوم السبت.

وحذرت النقابة، التي تمثل عمال قطاع السكك الحديدية، من أنه لا مفر من الإضراب، مما أثار مخاوف من تعطل حركة السفر خلال عيد الميلاد.

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إضراب "عقيم"

كما قالت المتحدثة باسم النقابة، ريجينا روش زيمبا: "تقدمت الشركة (السكك الحديدية) بعروض، لكنها لا تتوافق مع مطالب الموظفين".

فيما وصفت الشركة الإضراب بأنه "عقيم تماما"، وإن العرض الذي قُدم "جذاب ويلبي المطالب الرئيسية" للموظفين.

كما قال متحدث باسم الشركة: "نطالب إي.في.جي بالعودة إلى طاولة التفاوض. نحن مستعدون للحديث".