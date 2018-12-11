أبو ظبي تخيّر مواطنيها بين العمل أو فقدان الإعانة الحكومية

أزاحت صحيفة "ذا ناشونال" الحكومية الإماراتية الستار عن خطط إمارة أبو ظبي برفع الإعانات الحكومية عن مواطنيها العاطلين حال رفضهم للوظائف التي ستوفرها لهم الحكومة.

وقالت الجريدة نقلاً عن مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي، إن حكومة الإمارة ستعرض على كل مواطن من العاطلين القادرين على العمل أن يختار من بين ثلاث وظائف وإلا فقد إعانته الحكومية.

ويسطبق النظام الجديد على الحاصلين على إعانات حكومية شهرية تبدأ من 6000 درهم إماراتي (1,634 دولار أمريكي).

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وقالت الجريدة إن خيار العمل أو فقدان الإعانة منفصل عن الإعانات الحكومية الإماراتية التي تُمنح على مستوى الدولة وليس في كل إمارة على حدى.

وقال الخييلي إن الخطة تهدف إلى "تحضير المجتمع لعصر ما بعد الثروات النفطية عبر تحفيز المواطنين على العمل بجد"، كذلك سيساعد النظام الجديد على "إيصال الدعم لمستحقيه وتوفير شبكة أمان لهم".