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عقب خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطلق أغنية "بدك إيه"

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عقب خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطلق أغنية "بدك إيه"

عقب خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطلق أغنية "بدك إيه"
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عقب إطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد، انتظر متابعوه ثلاثة أيام فقط حتى يعود إلى نشاطه المعتاد على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المغني الشاب أفرج عنه بكفالة مالية بعد احتجازه قرابة الثلاثة أشهر في سجن "دراغوينان" بجنوب فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

قرار إطلاق السراح لم يمنع القضاء الفرنسي من متابعة المغني الشاب ووضعه تحت الرقابة المشددة، فقضية الاغتصاب لم تكن الأولى، ولكن محاميه أقروا أن التهم تعتبر تهما كيدية.

وزف الفنان الشهير لمتابعيه، عبر تدوينة على صفحته بموقع انستغرام، الأحد، خبر إطلاقه لأغنية جديدة بعنوان "بدك إيه" الأسبوع المقبل، تصريح الفنان هو الأول منذ خروجه من السجن، أرفقه بصورة له وهو داخل حمام السباحة، معبراً عن شكره لكل من تضامن معه خلال فترة اعتقاله.

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الحمد لله رب العالمين جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز و إعلاميين و أصدقاء و فنانين و عائلة لمجرد و الركراكي . الوالد و الوالدة الله يخليكم ليا ♥️♥️♥️ و تستمر الحياة ...??‍♂️? كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب . Thank you allah Thank you to my fans , media , journalists , artists, friends , lamjarred and Regragui families for your notable and strong support ..I love u all .. mum and dad god bless u both I love u . And Life goes on ? "Baddek eih " is my New music video ,, stay tuned .. inshallah my team and I , will drop it on December 17 . 8pm Morocco ?? time 8 days left ? It’s good to be back to u dear fans ♥️ #الله_ينصر_سيدنا # baddek_eih# December17th # love_my_fans_forever_and_ever

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ولمجرد ممنوع من السفر إلى خارج فرنسا، أو حتى إلى جنوبها.