عقب خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطلق أغنية "بدك إيه"

عقب إطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد ، انتظر متابعوه ثلاثة أيام فقط حتى يعود إلى نشاطه المعتاد على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار إطلاق السراح لم يمنع القضاء الفرنسي من متابعة المغني الشاب ووضعه تحت الرقابة المشددة، فقضية الاغتصاب لم تكن الأولى، ولكن محاميه أقروا أن التهم تعتبر تهما كيدية.

وزف الفنان الشهير لمتابعيه، عبر تدوينة على صفحته بموقع انستغرام، الأحد، خبر إطلاقه لأغنية جديدة بعنوان "بدك إيه" الأسبوع المقبل، تصريح الفنان هو الأول منذ خروجه من السجن، أرفقه بصورة له وهو داخل حمام السباحة، معبراً عن شكره لكل من تضامن معه خلال فترة اعتقاله.

ولمجرد ممنوع من السفر إلى خارج فرنسا، أو حتى إلى جنوبها.