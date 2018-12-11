البرازيل: سقوط 4 قتلى في إطلاق نار على كاتدرائية قرب ساو باولو وانتحار المهاجم

أطلق رجل النار الثلاثاء في كاتدرائية بمدينة كامبيناس الواقعة قرب ساو باولو جنوب شرق البرازيل ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وانتحار المشتبه به إضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص آخرين بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وقد كان بحوزة مطلق النار سلاحان بينهما مسدس. وذكر أحد المسؤولين الأمنيين في ساو باولو في بيان أن المشتبه به بدأ بإطلاق النار على المتواجدين بالكاتدرائية بشكل عشوائي حتى قدوم الشرطة العسكرية التي أطلقت النار عليه وقبل أن يقدم هو على الانتحار.
وقد أظهرت صور بثتها قناة غلوبونيوز جثة مطلق النار داخل الكاتدرائية وهو يحمل مسدسا بيده وآخر حول حزامه. وكان قد اقتحم المكان أثناء إقامة القداس قبل أن يطلق النار نحو عشرين مرة باتجاه المؤمنين وتم إغلاق الكاتدرائية حتى استكمال التحقيق.
وتعتبر البرازيل من أكثر بلدان العالم التي تشهد أعمال عنف، حيث تم تسجيل نحو 63.880 جريمة قتل عام 2017 أي بنسبة 30.8 جريمة لكل مئة ألف نسمة. وبحسب إحدى المنظمات الحكومية في البرازيل فإن 70% من جرائم القتل تلك تتم بواسطة سلاح ناري.
ويبدو أن انتخاب الرئيس جايير بولسونارو (يمين متطرف) الذي سيتسلم مقاليد السلطة في الفاتح من يناير كانون الثاني المقبل سيجعل الأمور أكثر تعقيدا، إذ يقترح الرئيس الفائز بنحو 55% من الأصوات، أن يتم تخفيف القيود على حمل السلاح والتي تعتبر في غاية الصرامة بحسب القوانين السارية حتى الساعة.