البرازيل: سقوط 4 قتلى في إطلاق نار على كاتدرائية قرب ساو باولو وانتحار المهاجم

أطلق رجل النار الثلاثاء في كاتدرائية بمدينة كامبيناس الواقعة قرب ساو باولو جنوب شرق البرازيل ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وانتحار المشتبه به إضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص آخرين بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وقد كان بحوزة مطلق النار سلاحان بينهما مسدس. وذكر أحد المسؤولين الأمنيين في ساو باولو في بيان أن المشتبه به بدأ بإطلاق النار على المتواجدين بالكاتدرائية بشكل عشوائي حتى قدوم الشرطة العسكرية التي أطلقت النار عليه وقبل أن يقدم هو على الانتحار.