الحكومة البريطانية : تصويت البرلمان على اتفاق بريكست سيكون قبل 21 يناير المقبل

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن البرلمان البريطاني سيصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل يوم 21 يناير كانون الثاني.

وفي حديث صحفي، أعلن المتحدث أن ماي تتطلع لحل الأزمة المتعلقة بالاتفاق في أقرب وقت ممكن وتعتزم الحصول على الضمانات المطلوبة من زعماء الاتحاد الأوروبي ، وقال "ستحرص الحكومة على إعادة الأمر إلى مجلس العموم قبل 21 يناير".