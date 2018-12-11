الحكومة البريطانية : تصويت البرلمان على اتفاق بريكست سيكون قبل 21 يناير المقبل

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن البرلمان البريطاني سيصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل يوم 21 يناير كانون الثاني.
وفي حديث صحفي، أعلن المتحدث أن ماي تتطلع لحل الأزمة المتعلقة بالاتفاق في أقرب وقت ممكن وتعتزم الحصول على الضمانات المطلوبة من زعماء الاتحاد الأوروبي ، وقال "ستحرص الحكومة على إعادة الأمر إلى مجلس العموم قبل 21 يناير".
وكان من المنتظر أن يجرى التصويت يوم الثلاثاء لكن ماي أعلنت الاثنين 10 ديسمبر أنها ستؤجله وستطلب المزيد من الضمانات من الاتحاد الأوروبي لتضمن تمرير الاتفاق في البرلمان.
وقال المتحدث أيضا أن ماي عقدت في وقت سابق اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في أول محطة من جولتها التي تشمل عواصم أوروبية ، مضيفا أن الطرفين اتفقا على إيجاد سبيل للخروج من الوضع الراهن.
من جهة أخرى، تعقد ماي اجتماعا مع حكومتها بعد ظهر يوم الأربعاء.
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