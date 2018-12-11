نائب بريطاني يبعث الرسالة 26 لعدم الثقة بماي.. 22 رسالة أخرى قد تحجب عنها الثقة

ذكرت صحيفة تايمز أن النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت بعث رسالة بعدم الثقة في رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الاثنين إلى لجنة مكلفة بسباقات الزعامة في حزب المحافظين ليصبح النائب السادس والعشرين في الحزب الذي يقدم على هذه الخطوة.

ويجرى تصويت على طرح الثقة في ماي إذا كتب 48 نائبا من المحافظين رسائل تطالب بذلك إلى غراهام برادي رئيس "لجنة 1922" بالحزب التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية.