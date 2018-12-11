فيديو: مظاهرات غاضبة لطلبة فرنسيين احتجاجا على إغفال ماكرون ذكرهم في خطابه

في الوقت الذي ينتظر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد فعل متظاهري السترات الصفراء على وعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية، تظاهر العشرات من الطلاب ضد الخطاب الذي "لم يأت على ذكرهم".

وأضرم طلاب اليوم الثلاثاء النار في سلة مهملات أمام مدرسة بضاحية بولون-بيانكور وتظاهر آخرون في مسيرة عبروا فيها عن غضبهم لأن ماكرون لم يتطرق لقطاع التعليم خلال خطابه.

وقال جول سبيكتور، الأمين العام لاتحاد طلبة المدارس الثانوي (فيدل)، إن ماكرون تحدث عن السترات الصفراء والسياسات المالية والضرائب دون أن يتحدث عن الشباب أو الحركة الطلابية.

وأضاف: "لم يذكر (ماكرون) أي شيء. قال كلمة ’جامعة‘ مرة واحدة فقط وقال بشكل فضفاض إنه يجب تحسين التعليم ولكنه لم يحدد كيف وبأي طريقة وهو الأهم.

"نشعر بأننا محتقرون ولن نتوقف عن الكفاح حتى نصبح مسموعين من قبل الحكومة ".

وأعلن ماكرون أمس الاثنين (10 ديسمبر كانون الأول) عن رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيضات ضريبية للمتقاعدين في مزيد من التنازلات التي تهدف إلى نزع فتيل أسابيع من الاحتجاجات التي شابها العنف في كثير من الأحيان ومثلت تحديا لسلطته.

وقال الرئيس الفرنسي إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا ابتداء من 2019 دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل . كما ستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.

لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.

إقرأ أيضاً:

دعوات طلابية فرنسية لثلاثاء "أسود" احتجاجا على إصلاحات الحكومة ودعما لـ"السترات الصفراء"

مصر تحظر بيع السترات الصفراء خوفاً من نشوب مظاهرات شبيهة بفرنسا