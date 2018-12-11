الشرطة الإسرائيلية تقول إنها قتلت فلسطينياً حاول دهس ضباط شرطة

قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص فلسطينياً قالت إنه حاول دهس مجموعة من ضباطها بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل عن الواقعة التي جرت قرب مدينة الخليل.

وقال المتحدث ميكي روزنفيلد "فلسطيني مشتبه فيه قاد سيارته صوب مركبة أمنية وحاول دهس ضباط من شرطة الحدود يؤمنون المنطقة، ورد الضباط على التهديد في الموقع بفتح النار على السيارة".