الولايات المتحدة: القبض على رجل بتهمة التدبير لهجوم على كنيس

ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي، يوم أمس، الإثنين، أنه ألقى القبض على رجل من ولاية أوهايو الأميركية، أبدى إعجابه بالمسلح الذي قتل 11 شخصاً في كنيس بمدينة بيتسبرغ في تشرين الأول - أكتوبر، ووجهت له تهمة التخطيط لشن هجوم على دار عبادة يهودي آخر.

كما وجهت السلطات لدامون جوزيف (21 عاما) من هولاند بأوهايو تهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإسلامية بعدما عبر عن تأييده للتنظيم المتشدد.

وأبلغ جوزيف عميلا سرياً بأنه معجب بالمسلح الذي صاح قائلا "ينبغي أن يموت جميع اليهود" لدى مهاجمته كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ في السابع والعشرين من تشرين الأول-أكتوبر الماضي.

وذكر جيف فورتشوناتو القائم بأعمال ممثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في كليفلاند في بيان أن جوزيف "تحول من جهادي افتراضي إلى مخطط لهجوم".

إيقاف "رجل" أوهايو بتهمة الإرهاب بعد تخطيطه للهجوم على كنيس

وأفاد المسؤولون في المكتب بأن جوزيف قال للعميل السري "أنا معجب في حقيقة الأمر بما فعله الرجل من إطلاق النار... بوسعي أن أتصور نفسي أنفذ هذا النوع من العمليات" وأنه بحث الاختيار بين كنيسين في منطقة توليدو لاستهداف أحدهما.

وقال المسؤولون إن جوزيف بحث نوع الأسلحة التي يعتقد بأنها ستوقع عدداً كبيراً من الضحايا وإنه أبدى رغبته في قتل حاخام. وألقي القبض عليه بعد قبوله حقيبة سوداء تحوي بندقيتين من طراز (إيه.آر-15) أبلغه المحقق بأنه جرى شراؤهما للهجوم.

ولفت جوزيف انتباه مسؤولين قانونيين في وقت سابق هذا العام بنشره صوراً لمدى وأسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصورة وزعها بالأساس الجناح الإعلامي للدولة الإسلامية.

وقاد ذلك النشاط إلى تعاملات عديدة بين جوزيف وعملاء سريين في مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأظهرت بيانات صدرت عن المكتب الشهر الماضي أن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة قفزت 17 في المئة وأن الهجمات التي تنطوي على معاداة للسامية ارتفعت بنسبة 37 في المئة، في ثالث عام على التوالي يشهد زيادة في مثل هذه الهجمات.