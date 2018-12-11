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شاهد: شرطي أمريكي ينقذ صبيا صغيرا من حريق شب في عمارة بولاية جورجيا

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شاهد: شرطي أمريكي ينقذ صبيا صغيرا من حريق شب في عمارة بولاية جورجيا

حريق شب في بلدة غوينيت بولاية جورجيا الأمريكية
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رويترز
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أنقذت الشرطة الأمريكية صبيا صغيرا من حريق شب في عمارة مكونة من عدة شقق في بلدة غوينيت بولاية جورجيا. وقد أظهرت صورة الكاميرا المثبتة على جسد عناصر الشرطة ضابطين وهما يتفقدان شقق العمارة السكنية شقة شقة وهما يبحثان عن السكان لإنقاذهم. وتظهر لقطات الفيديو التي نشرتها شرطة غوينيت في جورجيا ضابطا يحمل صبيًا صغيرًا بعد أن تم إنقاذه وإخراجه من المبنى. وقد بدا الطفل متوترا وبدأ يصرخ ورفض الأجابة على سؤال الشرطي الذي سأله عن اسمه. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بإصابات طفيفة أثناء عملية إخماء النيران.

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