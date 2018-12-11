فيديو.. روسيا ترفض الانتقاد الأمريكي لإرسالها طائرتين عسكريتين إلى فنزويلا

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موسكو (رويترز) - رفض الكرملين يوم الثلاثاء الانتقاد الأمريكي لإرسال طائرتين عسكريتين روسيتين إلى فنزويلا قائلا إنه لم يكن من اللائق بل من الخطأ أن يدين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا التحرك.