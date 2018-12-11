موسكو (رويترز) - رفض الكرملين يوم الثلاثاء الانتقاد الأمريكي لإرسال طائرتين عسكريتين روسيتين إلى فنزويلا قائلا إنه لم يكن من اللائق بل من الخطأ أن يدين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا التحرك.
فيديو.. روسيا ترفض الانتقاد الأمريكي لإرسالها طائرتين عسكريتين إلى فنزويلا
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فيديو.. روسيا ترفض الانتقاد الأمريكي لإرسالها طائرتين عسكريتين إلى فنزويلا
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وهبطت الطائرتان وهما من طراز توبوليف-160 قادرتان على حمل سلاح نووي في فنزويلا يوم الاثنين في إظهار رمزي لدعم الحكومة هناك.
وأدان بومبيو ذلك على تويتر.
وكتب يقول "شعبا روسيا وفنزويلا يجب أن يريا الأمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان تبددان المال العام وتسحقان الحريات في حين يعاني الشعب".
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن تصريحات بومبيو غير دبلوماسية وخاطئة.
وقال "نحن نعتبرها غير لائقة بالمرة".
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