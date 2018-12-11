متحدية العقوبات.. روسيا تصبح ثاني دول العالم من حيث بيع الأسلحة

دخلت شركة سلاح روسية روسية لأول مرة إلى قائمة العشر شركات الأوائل عالمياً من حيث المبيعات وذلك على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على روسيا من عدة دول غربية.

وطبقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي للبحوث (سيبري)، فقد حلت شركة ألماز-أنتي الروسية بالمركز العاشر في قائمة الشركات الأكثر بيعاً للسلاح في العالم.

بذلك وصل عدد الشركات الروسية إلى عشرة بقائمة أكبر 100 شركة من حيث المبيعات لتصل إلى المركز الثاني الذي احتلته بريطانيا خلف الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2002.

وحققت الشركات الروسية مبيعات بقيمة 37.7 مليار دولار عام 2017 وهو ما يشكل 9.5% من إجمالي مبيعات الشركات عالمياً.

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وفرضت عدة دول غربية عقوبات تجارية على روسيا في أعقاب الاحتلال الروسي لشبة جزيرة القرم الأكرانية.

وقال سيمون فيزمان، كبير الباحثين بالمعهد السويدي، إن شركات الأسلحة الروسية شهدت نمواً ملحوظاً في مبيعاتها منذ عام 2011.

وأضاف: "هذا يتماشى مع زيادة التدابير الروسية لتحديث قواتها المسلحة".