إدانة القاتل المتسلسل الروسي مخائيل بوبكوف بقتل 78 امرأة

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أصدرت محكمة روسية، يوم أمس، الإثنين، حكماً ثانياً بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق مسجون، أدين سابقاً بتهم قتل 22 امرأة، وأدين الشرطية مجدداً بعد أن ثبتت عليه تهم قتل 56 امرأة أخرى، ليصبح أكثر السفاحين دموية في تاريخ روسيا الحديث. وكان ميخائيل بوبكوف (54 عاما)، الذي يعرف باسم سفاح أنجارسك نسبة إلى مدينته في سيبيريا، قد قاد ضحاياه إلى أماكن معزولة حيث قتلهن بفؤوس أو سكاكين أو براغ كما اغتصب بعضهن.

وألقت الشرطة القبض عليه في أقصى شرق روسيا في عام 2012 بعد 20 عاماً من بدء ارتكاب جرائمه، وعوقب بالسجن مدى الحياة في يناير - كانون الثاني عام 2015 لإدانته بقتل 22 امرأة والشروع في قتل اثنتيْن أخريين.