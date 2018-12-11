كيف تزيد اللحوم الحمراء من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلى؟

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لطالما ظهرت آراء طبية تشير إلى مخاطر تناول اللحوم الحمراء من عدمها ما خلق سجالاً بين الباحثين حول هذه القضية، إلا أن دراستين حديثتين نُشرتا بمجلة القلب الأوروبي تشرحان بتفصيل كيف تسهم اللحوم في زيادة إمكانية الإصابة بأمراض القلب والكلى.

وطبقاً للدراسة، يُفرز الأشخاص الذين يأكلون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء مادة كيميائية تسمى "تماو" تزيد من إمكانية إصابة الانسان بأمراض القلب.