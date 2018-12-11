"التايم" الأمريكية تختار جمال خاشقجي شخصية العام 2018

اختارت مجلة تايم الأمريكية الثلاثاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعلاميين آخرين للفوز بلقب " شخصية العام" من ضمن قائمة عشرة مرشحين كان من ضمنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في قضية التواطؤ المفترض بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا .

وفي قصة غلاف بعنوان "الحراس والحرب على الحقيقة"، قالت المجلة إن التكريم ضم قائمة شخصيات وذهب لقب"شخصية العام" إلى الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ، وإلى جانب خاشقجي تم اختيار ماريا ريسا محررة موقع فلبيني معارض، وصحفيين من وكالة رويترز يقبعان حاليا في السجن في ميانمار، وفريق صحفي في ولاية ماريلاند الأمريكية تعرض قبل عام لإطلاق نار ما أدى حينها إلى مقتل أربعة صحفيين.

عدد قياسي من المراسلين هم اليوم وراء القضبان في جميع أنحاء العالم ، وقال إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير المجلة ورئيسها التنفيذي في بيان "لأنهم واجهوا مخاطر كبيرة سعيا للوصول إلى الحقائق الكبرى ولبحثهم عن الحقائق ، فإن جمال خاشقجي وكابيتال جازيت وماريا ريسا ووا لون وكياو سوي أو، هم شخصية تايم لعام 2018" تحت شعار "الحراس والحرب على الحقيقة".