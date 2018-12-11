اليمن: اقتراح أممي بسحب قوات طرفي النزاع من الحديدة ومشروع صفقة لتبادل الأسرى

أعلنت مصادر مطلعة في محادثات السلام حول اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بسحب القوات المسلحة لطرفي النزاع من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.

وذكرت المصادر أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة ، مضيفة انه لا يزال الاقتراح قيد النقاش.

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صفقة تبادل للأسرى بإشراف أممي

هذا وأعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة.

وتبادلت حركة الحوثي اليمنية والحكومة المدعومة من السعودية قائمتين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في بداية محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في السويد ، وسيتم تبادل الأسرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

زيادة في معدلات سوء التغذية قد تصل حدّ المجاعة

وقال يوهانس براور رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن خلال إيجاز صحفي في جنيف "نعلم بأنه جرى تبادل القائمتين، سيستغرق الأمر بالتأكيد عدة أسابيع"، مضيفا أن الصليب الأحمر رصد "زيادة حادة في سوء التغذية خلال الشهور الماضية" باليمن وأنه حتى في حالة وقف الأعمال القتالية على الفور فإن البلاد ربما لن تتجنب المجاعة.