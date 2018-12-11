مشروع قرار أمريكي يندد بولي عهد السعودية فكيف سيكون موقف ترامب؟

وقال كوركر إن القرار يشبه إلى حد بعيد قرارا قدمه الأسبوع الماضي السناتور الجمهوري لينزي جراهام وعدد من الجمهوريين والديمقراطيين، ندد بقتل خاشقجي وقال إن مجلس الشيوخ "على ثقة كبيرة" بأن ولي العهد السعودي متواطئ في قتله، مضيفا "نأمل أن نصوت بقوة كبيرة للغاية على قرار يندد بولي العهد".

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الديمقراطي بوب كوركر ، إنه سيقدم الثلاثاء قرارا مشتركا يندد بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، قد يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظر في توقيعه أو رفضه.

وعبر كوركر عن أمله في تقديم هذا القرار في وقت لاحق اليوم، معبرا عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس على هذا القرار.

وقال كوركر أنه من بين المشاركين زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.

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وإذا وافق مجلس النواب أيضا على هذا القرار فسيتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه ترامب أو يرفضه ، ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى مساعدي بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو جمهوري، للتعليق على ما إذا كان المجلس يعتزم التصويت على هذا الإجراء إذا أقره مجلس الشيوخ،

وبشكل منفصل، قال مساعد في مجلس النواب إن مديرة المخابرات المركزية جينا هاسبل ستطلع زعماء المجلس ورؤساء لجان الأمن القومي على الوضع بشأن قضية خاشقجي خلال جلسة مغلقة يوم الأربعاء.

ويتعين أن يوقع ترامب على القرارات المشتركة للكونغرس ويكون لها قوة القانون، ولم يُنشر بعد محتوى هذا القرار وبالتالي لم يتضح ما إذا كان سيؤدي إلى عقوبة محددة ضد ولي العهد السعودي أو المملكة، أكثر من كونه مجرد بيان تنديد.