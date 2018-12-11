شاهد: شوارع باريس ومحلاتها التجارية بعد مظاهرات الاثنين العنيفة

بدأ عمال المحالّ التجارية صباح الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس بتصليح وتنظيف واجهات ونوافذ متاجرهم بعد مظاهرات الاثنين العنيفة وما شهدته من أعمال شغب وتخريب.

وبعد أسابيع من مظاهرات "السترات الصفراء" التي بدأت باحتجاجات ضد زيادة ضريبة الوقود، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى مطلا على شاشات التلفاز، واعدا بتقديم تدابير فورية لدعم القوة الشرائية لعمال والمتقاعدين بما في ذلك زيادة قدرها 100 يورو للحد الأدنى من الأجور الشهرية.

وتعرض العديد من زوايا وواجهات بعض الشوارع إلى تخريب كبير طال بعض أجهزة الصرف الآلي الموجودة على واجهة البنوك، وأدى ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة للشركات التي فقدت زبائنها في المدن ومراكز المدينة التي تضررت من أعمال الشغب.