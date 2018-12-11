شهادة ناجية يزيدية : الحمل من عناصر داعش هو الحل الوحيد للخلاص من الإغتصاب

واعتبرت سليم ان "الحمل من رجل من داعش ، هو الحل الأنسب لمنع الرجال من اغتصاب النساء الايزيديات"، مضيفة "النساء والفتيات لا يرغبن بالإنجاب من رجال داعش ، ولكننا كنا نعامل، كسلع تجارية ، نُغتصب بوحشية ، وفي المساء نقدم لآخر لاغتصابنا".

عادت ناجية إيزيدية إلى منطقة دهوك العراقية الواقعة في إقليم كردستان قبل أقل من عام للقاء أسرتها ، وكانت شذى سليم تعيش مع رجل من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بلدة الميادين في سوريا ، وكانت حاملا منه ، لكنها أجهضت الطفل قبل مغادرتها الأراضي السورية، وعودتها إلى بلادها.

وأردفت سليم "في بعض الأحيان وفي يوم واحد ، كان 7 من عناصر داعش يغتصبون امرأة ايزيدية واحدة، لذلك اخترن الحمل وإنجاب الأطفال من داعش"، مشيرة إلى أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 12 رجلاً، وعندما أدرك أحد الرجال أنها حامل ، عندها فقط توقف عن بيعها للآخرين" .

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هذا وقالت سليم والتي تأتي من قرية كوشو في منطقة سنجار العراقية والتي تسكنها أغلبية من الإيزيديين ، إن شقيقتها اختطفت أيضا من قبل داعش لكنها انتحرت فيما بعد حيث ألقت بنفسها في النهر بمدينة الرقة شمال سوريا.

وتتلقى سليم الإهتمام والعلاج في مركز "غولا نسياني " أي"زهرة أبريل" ، ويسيقبل المركز الفتيات والنساء لتقديم الدعم لهن ، وقد استقبل حتى الآن 15 امرأة و 5 أطفال ، بما في ذلك امرأة إيزيديّة حامل وضعت مولودها في المركز وهي الآن تقيم في كندا ، ويتلقى المركز الدعم من منظمة MedEast.

وقالت أنيت أكسلسون ، وهي امرأة سويدية استقرت في محافظة دهوك ، وتدير المركز "نحن هنا أسرة واحدة ، نصبح مثل الأخوات ، نبكي معا ونضحك معا ، لدينا جو من الإحترام ، وهذا هو أهم شيء ، أن تكون في بيئة حيث تحظى باحترام ومحبة" ، مضيفة " نحن نساعدهم ، ونأخذهم إلى الأطباء، ونحاول مساعدتهم للشفاء" .

وتزور فرق من المتطوعين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا "غولا نسياني" وتقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات ، بما في ذلك العلاج النفسي وطب الأسنان وغيرها من الخدمات والأنشطة.