"السترات الصفراء" غير قانعين بزيادة ماكرون للحد الأدنى للأجور

يبدو أن بعض المحتجين من "السترات الصفراء" في شمال فرنسا غير مقتنعين بالإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه المتلفز يوم الإثنين 10 ديسمبر - كانون الأول، والذي ظهر من خلاله محاولا تخفيف الأزمة التي تعصف بالبلاد.
في مدينة غايون، شمال غرب باريس، قام المتظاهرون بإيقاف حركة المرور عند دوّار استراتيجي خلال الـ 26 يوما الماضية. وفي غرفة المعيشة مساء يوم الاثنين اجتمع ثمانية منهم لمشاهدة خطاب الرئيس الفرنسي المسجل.
ماكرون أعلن عن رفع الأجور للطبقة الأكثر فقرا من العمال، وأعلن تخفيضات ضريبية للمتقاعدين، في إطار مزيد من التنازلات التي تهدف إلى إخماد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي طالبت بتنازله عن السلطة أحيانا كثيرة.
وفي الإجراءات التي من المحتمل أن تكلف خزانة الدولة المليارات، قال ماكرون إن الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ستزيد رواتبهم بمقدار 100 يورو (حوالي 113.76 دولار) شهريا في عام 2019 دون أية تكاليف إضافية على أرباب عملهم.
وقال ماكرون أيضا إن المتقاعدين الذين يحصلون على أقل من 2000 يورو شهريا سيشهدون زيادة على الضمان الاجتماعي هذا العام، وهو إجراء سبق أضر بشعبته من قبل الناخبين الأكبر سنا على وجه الخصوص.
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