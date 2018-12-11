"السترات الصفراء" غير قانعين بزيادة ماكرون للحد الأدنى للأجور

يبدو أن بعض المحتجين من "السترات الصفراء" في شمال فرنسا غير مقتنعين بالإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه المتلفز يوم الإثنين 10 ديسمبر - كانون الأول، والذي ظهر من خلاله محاولا تخفيف الأزمة التي تعصف بالبلاد.

في مدينة غايون، شمال غرب باريس، قام المتظاهرون بإيقاف حركة المرور عند دوّار استراتيجي خلال الـ 26 يوما الماضية. وفي غرفة المعيشة مساء يوم الاثنين اجتمع ثمانية منهم لمشاهدة خطاب الرئيس الفرنسي المسجل.