محكمة أميركية تقضي بدفع ممثلة أفلام إباحية تعويضات لترامب بقيمة 293 ألف دولار

قضت محكمة أميركية بأن تدفع ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، ما يزيد عن 290 ألف دولار لتعويض الرئيس دونالد ترامب، عن الرسوم القانونية التي أنفقها للدفاع عن نفسه في دعوى تشهير أقامتها ضده بسبب تغريدة.

وخسرت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى التشهير في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قال قاضٍ اتحادي في لوس أنجليس إن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي توفر الحماية لتغريدة الرئيس.

وبعد ذلك الحكم، طلب محامو ترامب خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي ما يقرب من 800 ألف دولار كرسوم قانونية وعقوبات، لكن جيمس أوتيرو، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أقر في الحكم الصادر يوم أمس، الثلاثاء، بأن يحصل ترامب على جزء من هذا المبلغ.