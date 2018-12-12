الشرطة تعلن "انتهاء الخطر" بعد تحذير من وجود قنبلة في مقر شركة فيسبوك في مينلو بارك

قالت الشرطة إن تحذيرا من وجود قنبلة دفع السلطات يوم الثلاثاء إلى إخلاء مبنى في مقر شركة فيسبوك في وادي السيليكون لكنها أعلنت "انتهاء الخطر" بعدما أوضح تفتيش استغرق ساعات عدم وجود أي علامات على وجود قنبلة.

وقالت متحدثة باسم شرطة ميلنو بارك إن شرطة نيويورك كانت قد تلقت بلاغا من مجهول عن وجود قنبلة في مقر شركة فيسبوك في مجمعها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا ونبهت السلطات المحلية في حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

لكن الشرطة قالت في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن المبنى آمن.

وقالت نيكول آكير المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك إن الإخلاء اقتصر على مبنى من ثلاثة طوابق في مجمع الشركة ولم يكن مبنى المقر لكن متحدثا باسم الشركة قال في بيان إنه جرى إخلاء "عدد قليل" من المباني في الموقع.

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وقال جنيفيف جردينا المتحدثة باسم فيسبوك "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في هذا التهديد".

وشركة يوتيوب من الشركات الأخرى في وادي السيليكون التي تلقت تهديدا أمنيا مؤخرا.

وفي مايو/ أيار، فتحت امرأة النار على مقر يوتيوب في سان فرانسيسكو وجرحت ثلاثة قبل أن تطلق النار على نفسها وتلقى حتفها.