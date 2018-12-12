قال نواب بريطانيون ينتمون إلى حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن تصويتاً على سحب الثقة منها سيقام مساء اليوم، الأربعاء.
"بريكست": تصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي مساء اليوم
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"بريكست": تصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي مساء اليوم
@ Copyright :REUTERS/Annegret Hilse
ونشر غراهام برادي، المسؤول عما يعرف بلجنة 1922، وهي لجنة خاصة في "حزب المحافظين" بياناً، صباح اليوم، قال فيه "إن نسبة النواب الذين يطالبون بتصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي في البرلمان تعدّت 15 بالمئة".
يأتي ذلك في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف غراهام أن تصويتاً سيجرى اليوم بين الساعة السادسة والثامنة مساء بتوقيت بريطانيا في مجلس العموم وأنه سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.
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