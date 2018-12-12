"بريكست": تصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي مساء اليوم

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قال نواب بريطانيون ينتمون إلى حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن تصويتاً على سحب الثقة منها سيقام مساء اليوم، الأربعاء.

ونشر غراهام برادي، المسؤول عما يعرف بلجنة 1922، وهي لجنة خاصة في "حزب المحافظين" بياناً، صباح اليوم، قال فيه "إن نسبة النواب الذين يطالبون بتصويت على سحب الثقة من تيريزا ماي في البرلمان تعدّت 15 بالمئة".