الصين تعتقل موظفاً كندياً .... فهل تضغط للإفراج عن ابنة مؤسس هواوي؟

قالت بكين إنه إذا كان مايكل كوفرينغ الموظف لدى مجموعة الأزمات الدولية ينفذ "أنشطة تخص" المجموعة في الصين دون أن يكون مسجلاً فإنه ربما خالف قانون المنظمات الأهلية للبلاد.

من جهتها قالت مجموعة الأزمات الدولية إنها لم تتلق أي معلومات من المسؤولين الصينيين عن اعتقال موظفها الكندي الجنسية وإنها تسعى لاتصال قنصلي به.

وأفادت المجموعة في بيان إن كوفرينغ اعتقله مسؤولون من أمن الدولة مساء الاثنين.

وجاء اعتقاله -حسبما بدا- رداً على اعتقال السلطات الكندية المديرة المالية بشركة هواوي تكنولوجيز الصينية يوم الأول من كانون الأول (ديسمبر) بناء على طلب من السلطات الأمريكية مما أثار غضب بكين.

فيما قالت الحكومة الكندية إنها لا ترى أي صلة واضحة لاعتقاله بقضية هواوي.

وذكر دبلوماسيون في الصين أن تدخل أمن الدولة، المسؤول ضمن أشياء أخرى عن مكافحة التجسس، يشير إلى أن الحكومة ربما تريد الرد على اتهامات التجسس بمثلها.

للمزيد على يورونيوز:

لكن الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي قال إن المجموعة لا تشارك في مثل هذه الأنشطة.

وأضاف مالي "لا أريد التكهن بما وراء هذا الأمر لكني مستعد لأن أجزم" بعدم وجود أي نشاط غير قانوني أو تهديد للأمن الوطني الصيني.

وتابع "كل ما نقوم به يتسم بالشفافية وهو منشور على موقعنا الإلكتروني، لا نشارك في أعمال سرية".