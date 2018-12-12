أردوغان: تركيا ستبدأ عملية شرقي الفرات في سوريا "خلال أيام"

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا "خلال أيام" في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.